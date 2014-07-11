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Номер извещения
ГП407036
Уникальный номер закупки
080-ЗП/14-238
Наименование закупки
Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1091
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
s.cheplygin@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеплыгин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2014 12:30 GMT +311.07.2014 12:3011.07.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407036Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
11.07.2014 12:3011.07.2014 12:3011.07.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407036Дата и время вскрытия заявок Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
23.07.2014 14:0023.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407036Подведение итогов не позднее Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.201423.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407036Подведение итогов не позднее Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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