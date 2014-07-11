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    Главная / Торги / Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2

    Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2014 12:3011.07.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407036Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407036

    Уникальный номер закупки

    080-ЗП/14-238

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.07.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Ведомость объемов работ

    Техническое задание

    Разделительная ведомость

    Форма №2 Коммерческое предложение

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1091

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    s.cheplygin@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеплыгин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2014 12:30 GMT +311.07.2014 12:3011.07.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407036Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    11.07.2014 12:3011.07.2014 12:3011.07.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407036Дата и время вскрытия заявок Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2014 14:0023.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407036Подведение итогов не позднее Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201423.07.2014 14:0023.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407036Подведение итогов не позднее Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнить работы по устранению замечаний Ростехнадзора Восточного купола СУМ для обеспечения строительства объектов УКПГ2. Цех подготовки газа поз. 3.1. Цех запорно-переключающей арматуры поз.1. Цех подготовки конденсата поз. 3.2. Межцеховая вставка поз. 3.3. Насосная метанола поз.9.2. Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения поз. 18. Насосная станция с очистными промдождевых стоков поз. 23. Внутриплощадочные сети ТХ. Насосная станция внешней перекачки нестабильного конденсата поз. 74

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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