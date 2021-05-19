Приобретение жилого помещения (квартиры) в с. Мужи Шурышкарского района в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа. 0190200000321004530

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0190200000321004530 Уникальный номер закупки 0190200000321004530 Номер закупки Наименование закупки Приобретение жилого помещения (квартиры) в с. Мужи Шурышкарского района в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа. 0190200000321004530 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Все закупки и тендеры ДЕПАРТАМЕНТ ГОСЗАКАЗА ЯНАО Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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