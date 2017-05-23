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Номер извещения
31705103646
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка основного насоса гидравлики для экскаватора Komatsu PC300-7 для нужд ЗАО «ЦТПС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 17:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11
Почтовый адрес
300041, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Менделеевская, д. 11
Контактный телефон
+7 4872 31-18-38
Факс
+7 4872 30-71-51
Адрес электронной почты
zakupki@centrgaz-gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родин Олег Викторович
Место рассмотрения предложений
г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка основного насоса гидравлики для экскаватора Komatsu PC300-7 для нужд ЗАО «ЦТПС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:30 GMT +323.05.2017 10:3023.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103646Дата и время окончания срока приема заявок Поставка основного насоса гидравлики для экскаватора Komatsu PC300-7 для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 11:0023.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103646Дата и время вскрытия заявок Поставка основного насоса гидравлики для экскаватора Komatsu PC300-7 для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 16:0029.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103646Подведение итогов не позднее Поставка основного насоса гидравлики для экскаватора Komatsu PC300-7 для нужд ЗАО «ЦТПС»г.Тула, ул. Менделеевская, д. 11, к. 301
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка основного насоса гидравлики для экскаватора Komatsu PC300-7 для нужд ЗАО «ЦТПС»
Начальная цена
2 009 239,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО "ЦТПС"
Все закупки и тендеры ЗАО "ЦТПС"
Адрес местонахождения
300026, Российская Федерация, Тульская область, Тула, Скуратовская, 110
28.12.13
28.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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