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Номер извещения
ГП705366
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку подшипников производства ЕПК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-71
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Ivacheva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ивачева Нина Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подшипников производства ЕПК.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 14:00 GMT +323.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705366Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подшипников производства ЕПК.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 14:0023.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705366Дата и время вскрытия заявок Поставка подшипников производства ЕПК.Колпино
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705366Подведение итогов не позднее Поставка подшипников производства ЕПК.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подшипников производства ЕПК.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.15.10.115
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140
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