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Номер извещения
ГП705362
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 332-06-93
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
s.kantseley@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Канцелей Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705362Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705362Дата и время вскрытия заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705362Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно списка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
25
A
Документация лота
Кол-во: 1
Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705362Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705362Дата и время вскрытия заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705362Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!
Начальная цена
6 516,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно списка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
25
A
Документация лота
Кол-во: 1