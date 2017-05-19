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    Главная / Торги / Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705362Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705362

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    список позиций

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 332-06-93

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    s.kantseley@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Канцелей Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Закупки и тендеры Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства

    Ключевые слова:

    подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники, подшипники

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705362Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705362Дата и время вскрытия заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705362Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    19.05.201719.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705362Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно списка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка тридцать дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

    Документация лота

    Договор

    17.10.2017

    список позиций

    12.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка подшипников SKF"

    Кол-во: 1

    Лот 1

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705362Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705362Дата и время вскрытия заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705362Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    19.05.201719.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705362Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали. Узлы допускаются из подшипниковой стали/чугун, подшипники SKF из нержавейки. ВНИМАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ!

    Начальная цена

    6 516,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно списка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка тридцать дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

    Документация лота

    Договор

    02.06.2021

    список позиций

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка подшипников SKF"

    Кол-во: 1

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