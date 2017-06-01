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Номер извещения
31705103331
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту крановых путей мостовых опорных кранов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мещеряков Валерий Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
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Выполнение работ по ремонту крановых путей мостовых опорных кранов в цехе №39
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103331Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту крановых путей мостовых опорных кранов в цехе №39г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 09:00GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103331Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту крановых путей мостовых опорных кранов в цехе №39г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.201706.06.2017 16:0006.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705103331Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту крановых путей мостовых опорных кранов в цехе №39г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103331Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту крановых путей мостовых опорных кранов в цехе №39г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту крановых путей мостовых опорных кранов в цехе №39
Начальная цена
978 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
33.12.15.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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