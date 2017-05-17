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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705103340
Уникальный номер закупки
231-1/2017
Наименование закупки
Поставка мучных, кондитерских изделий в ассортименте.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабунин Михаил Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мучных, кондитерских изделий в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 14:00 GMT +317.05.2017 14:0017.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мучных, кондитерских изделий в ассортиментеРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 14:0017.05.2017 14:0017.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103340Дата и время вскрытия заявок Поставка мучных, кондитерских изделий в ассортиментеРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мучных, кондитерских изделий в ассортименте
Начальная цена
200 141,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1365
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская область., г. Ростов-на-Дону.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
10.71
46.36.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1365
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