Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оказания услуги - Согласно документации процедуры размещения заказа, а также условиям, прописанным в проекте договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения и документации процедуры размещения заказа. Исполнитель оказывает услуги своими силами и средствами в соответствии с требованиями Заказчика. Результатом оказанных услуг является передача Исполнителем Заказчику следующих документов: -проект нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты; -нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты, согласованные в органах исполнительной власти и утвержденные приказом территориального органа Росводресурсов; -копия приказа территориального органа Росводресурсов об утверждении нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты; -разрешение на сброс веществ (за исключением радиоактивных) и микроорганизмов в окружающую среду (водные объекты) Сроки, форма и порядок оплаты услуги - Безналичным платежом на основании выставленного счета. Услуги оплачиваются в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 30% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора с помощью ЭП; - окончательный расчет в размере 70% от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения проекта нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты и Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) и подписания сторонами двустороннего акта сдачи – приемки оказанных услуг.