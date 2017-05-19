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Номер извещения
ГП705369
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продление технической поддержки оборудования и программного обеспечения AVID
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
Контактный телефон
+7 495 783-30-00 доб. 6707
Факс
+7 495 783-30-01
Адрес электронной почты
aoleksenko@gpm-rtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олексенко Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продление технической поддержки оборудования и программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 10:00 GMT +319.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705369Дата и время окончания срока приема заявок Продление технической поддержки оборудования и программного обеспеченияМосква
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705369Дата и время вскрытия заявок Продление технической поддержки оборудования и программного обеспеченияМосква
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705369Подведение итогов не позднее Продление технической поддержки оборудования и программного обеспеченияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продление технической поддержки оборудования и программного обеспечения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с вложенным ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГПМ РТВ"
Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
47.41.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 27
Кол-во: 58
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