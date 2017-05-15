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Номер извещения
ГП705357
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электротехнических материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 332-06-93
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
s.kantseley@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Канцелей Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электротехнических материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705357Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электротехнических материаловБрянск
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 09:0015.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705357Дата и время вскрытия заявок Закупка электротехнических материаловБрянск
Подведение итогов не позднее
15.05.2017 09:0015.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705357Подведение итогов не позднее Закупка электротехнических материаловБрянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электротехнических материалов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно списка
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, Выгоничский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
27
A
Документация лота
Кол-во: 1
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