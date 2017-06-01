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Номер извещения
ГП705380
Уникальный номер закупки
Н-0033
Наименование закупки
Приобретение лицензий для программного обеспечения IBM
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.05.2017 10:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Ivan.Romanov@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романов Иван Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лицензии для программного обеспечения IBM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 11:00 GMT +301.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705380Дата и время окончания срока приема заявок Лицензии для программного обеспечения IBMМосква
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 11:0001.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705380Дата и время вскрытия заявок Лицензии для программного обеспечения IBMМосква
Подведение итогов не позднее
07.07.2017 18:0007.07.2017 18:0007.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705380Подведение итогов не позднее Лицензии для программного обеспечения IBMМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лицензии для программного обеспечения IBM
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
63.99.10
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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