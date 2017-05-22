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Номер извещения
ГП705352
Уникальный номер закупки
ТЛ/17-09
Наименование закупки
запрос предложений № ТЛ/17-09 на право заключения договора на услуги охраны производственно-заготовительного участка (далее – ПЗУ) Колпино
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2
Почтовый адрес
105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12
Контактный телефон
+7 495 663-12-58
Факс
--
Адрес электронной почты
l.chaush@translom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чауш Лолитта Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги охраны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 17:00 GMT +322.05.2017 17:0022.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705352Дата и время окончания срока приема заявок услуги охраныМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 17:0022.05.2017 17:0022.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705352Дата и время вскрытия заявок услуги охраныМосква
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 16:0030.05.2017 16:0030.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705352Подведение итогов не позднее услуги охраныМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги охраны
Начальная цена
7 989 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По графику несения службы в течение суток 3 поста: 3 – кругло-суточных (24 ч), наряда. По графику несения службы в течение недели: - все дни недели, включая выходные и нерабочие праздничные дни.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литер ИНРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Все закупки и тендеры ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСЛОМ
Адрес местонахождения
105005, Г МОСКВА, ПЕР БОЛЬШОЙ ДЕМИДОВСКИЙ, ДОМ 12, ЭТ/КОМН 4/2
105005, г. Москва, Большой демидовский переулок, д.12
80.10.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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