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Номер извещения
ГП407032
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Запрос предложений на заключение договора на проведение среднего ремонта АКК усилием 12000тс
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 981 135-70-74
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Alla.Dunaeva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Дунаева Алла Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на заключение договора на проведение среднего ремонта АКК усилием 12000тс
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 14:00 GMT +314.07.2014 14:0014.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407032Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение среднего ремонта АКК усилием 12000тсКолпино
Дата и время вскрытия заявок
14.07.2014 14:0014.07.2014 14:0014.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407032Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение среднего ремонта АКК усилием 12000тсКолпино
Подведение итогов не позднее
27.08.2014 11:0027.08.2014 11:0027.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407032Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на проведение среднего ремонта АКК усилием 12000тсКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на заключение договора на проведение среднего ремонта АКК усилием 12000тс
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно дефектной ведомости
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
D
Документация лота
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