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Номер извещения
31705102642
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка машины электрической для прочистки канализационных труб в 2017 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80 доб. 282
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Тимофей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка машины электрической для прочистки канализационных труб в 2017 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102642Дата и время окончания срока приема заявок Поставка машины электрической для прочистки канализационных труб в 2017 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал» Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102642Дата и время вскрытия заявок Поставка машины электрической для прочистки канализационных труб в 2017 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал» Краснодар
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 14:0026.06.2017 14:0026.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102642Подведение итогов не позднее Поставка машины электрической для прочистки канализационных труб в 2017 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал» Краснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка машины электрической для прочистки канализационных труб в 2017 г. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Начальная цена
212 239,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
27.90
27
Документация лота
Кол-во: 1
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