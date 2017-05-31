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Номер извещения
ГП705346
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
право заключения договора со своей ДЗК - АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» на поставку главного распределительного щита (распределительного устройства) с комплектом «ЗИП-О» и электрозащитными средствами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, 10, строение 1
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, 10, строение 1
Контактный телефон
+7 495 788-00-07 доб. 3930
Факс
+7 495 788-00-07
Адрес электронной почты
ONikolaev@vs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора со своей ДЗК - АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» на поставку главного распределительного щита (распределительного устройства) с комплектом «ЗИП-О» и электрозащитными средствами. С проектной документацией Участник может ознакомиться в офисе АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» по адресу 125167, г. Москва, ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1. Для ознакомления с проектной документацией представитель Участника должен иметь соответствующую доверенность, выданную Участником, на ознакомление с проектной документацией, а также заверенные уполномоченным лицом Участника и печатью организации Участника копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 12:00 GMT +331.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705346Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора со своей ДЗК - АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» на поставку главного распределительного щита (распределительного устройства) с комплектом «ЗИП-О» и электрозащитными средствами. С проектной документацией Участник может ознакомиться в офисе АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» по адресу 125167, г. Москва, ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1. Для ознакомления с проектной документацией представитель Участника должен иметь соответствующую доверенность, выданную Участником, на ознакомление с проектной документацией, а также заверенные уполномоченным лицом Участника и печатью организации Участника копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705346Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора со своей ДЗК - АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» на поставку главного распределительного щита (распределительного устройства) с комплектом «ЗИП-О» и электрозащитными средствами. С проектной документацией Участник может ознакомиться в офисе АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» по адресу 125167, г. Москва, ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1. Для ознакомления с проектной документацией представитель Участника должен иметь соответствующую доверенность, выданную Участником, на ознакомление с проектной документацией, а также заверенные уполномоченным лицом Участника и печатью организации Участника копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 17:0007.06.2017 17:0007.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705346Подведение итогов не позднее Право заключения договора со своей ДЗК - АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» на поставку главного распределительного щита (распределительного устройства) с комплектом «ЗИП-О» и электрозащитными средствами. С проектной документацией Участник может ознакомиться в офисе АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» по адресу 125167, г. Москва, ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1. Для ознакомления с проектной документацией представитель Участника должен иметь соответствующую доверенность, выданную Участником, на ознакомление с проектной документацией, а также заверенные уполномоченным лицом Участника и печатью организации Участника копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
07.06.201707.06.2017 17:0007.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705346Подведение итогов не позднее Право заключения договора со своей ДЗК - АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» на поставку главного распределительного щита (распределительного устройства) с комплектом «ЗИП-О» и электрозащитными средствами. С проектной документацией Участник может ознакомиться в офисе АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» по адресу 125167, г. Москва, ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1. Для ознакомления с проектной документацией представитель Участника должен иметь соответствующую доверенность, выданную Участником, на ознакомление с проектной документацией, а также заверенные уполномоченным лицом Участника и печатью организации Участника копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора со своей ДЗК - АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» на поставку главного распределительного щита (распределительного устройства) с комплектом «ЗИП-О» и электрозащитными средствами. С проектной документацией Участник может ознакомиться в офисе АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» по адресу 125167, г. Москва, ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1. Для ознакомления с проектной документацией представитель Участника должен иметь соответствующую доверенность, выданную Участником, на ознакомление с проектной документацией, а также заверенные уполномоченным лицом Участника и печатью организации Участника копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ЗД
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, 10, строение 1
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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