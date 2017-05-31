Лот 1

Право заключения договора со своей ДЗК - АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» на поставку главного распределительного щита (распределительного устройства) с комплектом «ЗИП-О» и электрозащитными средствами. С проектной документацией Участник может ознакомиться в офисе АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» по адресу 125167, г. Москва, ул. Театральная аллея, д. 3, стр. 1. Для ознакомления с проектной документацией представитель Участника должен иметь соответствующую доверенность, выданную Участником, на ознакомление с проектной документацией, а также заверенные уполномоченным лицом Участника и печатью организации Участника копии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.