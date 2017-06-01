Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке средств измерений.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оказания услуг - Поверка средств измерений производится с выдачей Свидетельства о поверке установленного образца. Доставка средств измерений на поверку и с поверки осуществляется Исполнителем. По завершению проведения поверки средств измерений Исполнитель передает Заказчику счет-фактуру, акт сдачи - приемки оказанных услуг. Сроки, форма и порядок оплаты услуг - Оплата услуг производится безналичным платежом на основании выставленного Исполнителем счета. Срок оплаты - 7 (семь) рабочих дней с момента подписания акта сдачи - приемки оказанных услуг и выставления Исполнителем счета.