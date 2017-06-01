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Номер извещения
31705102378
Уникальный номер закупки
87
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке средств измерений.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
Почтовый адрес
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Контактный телефон
+7 496 778-64-57
Факс
+7 496 778-63-01
Адрес электронной почты
zakupki@ratep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Отдел закупочной деятельности
Место рассмотрения предложений
142205, Московская область, г.Серпухов, ул. Дзержинского, д.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поверка средств измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 08:00 GMT +301.06.2017 08:0001.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102378Дата и время окончания срока приема заявок поверка средств измерений 142205, Московская область, г.Серпухов, ул. Дзержинского, д.11
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.2017 23:5908.06.2017 23:5908.06.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705102378Дата окончания срока рассмотрения заявок поверка средств измерений 142205, Московская область, г.Серпухов, ул. Дзержинского, д.11
Дата и время проведения
14.06.2017 11:0014.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705102378Дата и время проведения поверка средств измерений 142205, Московская область, г.Серпухов, ул. Дзержинского, д.11
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 23:5914.06.2017 23:5914.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102378Подведение итогов не позднее поверка средств измерений 142205, Московская область, г.Серпухов, ул. Дзержинского, д.11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поверка средств измерений
Начальная цена
270 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
113 штук.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РАТЕП
Все закупки и тендеры АО РАТЕП
Адрес местонахождения
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
71.12.40.120
71.12.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 113
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