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Номер извещения
ГП705354
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.)в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Контактный телефон
+7 812 459-90-00 доб. 2207
Факс
+7 812 459-90-00
Адрес электронной почты
GaevaOS@lgss-spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаева Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. ВерхнеблаговещенскоеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705354Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. ВерхнеблаговещенскоеСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 23:5930.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705354Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. ВерхнеблаговещенскоеСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705354Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. ВерхнеблаговещенскоеСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявок покупателя (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. Соловьевск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. СоловьевскСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705354Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. СоловьевскСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 23:5930.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705354Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. СоловьевскСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705354Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. СоловьевскСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. Соловьевск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявок покупателя (г.Тында, п. Соловьевск)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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