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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.)в 2017 году

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.)в 2017 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. СоловьевскСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705354

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.)в 2017 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Ленгазспецстрой»
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 459-90-00 доб. 2207

    Факс

    +7 812 459-90-00

    Адрес электронной почты

    GaevaOS@lgss-spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаева Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. ВерхнеблаговещенскоеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705354Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. ВерхнеблаговещенскоеСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 23:5930.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705354Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. ВерхнеблаговещенскоеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705354Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. ВерхнеблаговещенскоеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) для нужд АО "Ленгазспецстрой" в 2017 году ЛОТ 1 Амурская обл.: п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявок покупателя (п. Дубовка, г. Свободный, п. Новотроицкое, п. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубопроводная арматура"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. Соловьевск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. СоловьевскСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705354Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. СоловьевскСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 23:5930.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705354Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. СоловьевскСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705354Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. СоловьевскСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 4.1., 2.6.) в 2017 году ЛОТ 2 Амурская обл.: г.Тында, п. Соловьевск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявок покупателя (г.Тында, п. Соловьевск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЛГСС
    Все закупки и тендеры АО ЛГСС

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубопроводная арматура"

    Кол-во: 0

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