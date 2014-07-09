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Номер извещения
ГП407033
Уникальный номер закупки
562-3
Наименование закупки
Изготовление дедали Конус из материала Заказчика, согласно требований прилагаемого чертежа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-43
Факс
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Адрес электронной почты
ananev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Александр Русланович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Изготовление конуса из материала заказчика, согласно требований прилагаемого чертежа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2014 07:00 GMT +309.07.2014 07:0009.07.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407033Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление конуса из материала заказчика, согласно требований прилагаемого чертежа.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2014 07:0009.07.2014 07:0009.07.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407033Дата и время вскрытия заявок Изготовление конуса из материала заказчика, согласно требований прилагаемого чертежа.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
09.07.2014 21:5909.07.2014 21:5909.07.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407033Подведение итогов не позднее Изготовление конуса из материала заказчика, согласно требований прилагаемого чертежа.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление конуса из материала заказчика, согласно требований прилагаемого чертежа.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибинагорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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