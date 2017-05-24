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    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договоров с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) и АО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик) на поставку НКТ для нужд ООО «Ульяновскнефтегаз» и АО «Оренбургнефтеотдача»

    АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договоров с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) и АО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик) на поставку НКТ для нужд ООО «Ульяновскнефтегаз» и АО «Оренбургнефтеотдача»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705341Дата и время окончания срока приема заявок ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705341

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договоров с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) и АО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик) на поставку НКТ для нужд ООО «Ульяновскнефтегаз» и АО «Оренбургнефтеотдача»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Договор_ОНО

    Договор УНГ

    формы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3041

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    dbobrov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705341Дата и время окончания срока приема заявок ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705341Дата и время вскрытия заявок ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2017 10:0021.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705341Подведение итогов не позднее ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201721.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705341Подведение итогов не позднее ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн

    Начальная цена

    20 169 736,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Приложениями к немуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    24.20.12.120

    Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "НКТ"

    Кол-во: 0

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