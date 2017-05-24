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Номер извещения
ГП705341
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договоров с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) и АО «Оренбургнефтеотдача» (Заказчик) на поставку НКТ для нужд ООО «Ульяновскнефтегаз» и АО «Оренбургнефтеотдача»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705341Дата и время окончания срока приема заявок ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705341Дата и время вскрытия заявок ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн Москва
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 10:0021.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705341Подведение итогов не позднее ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201721.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705341Подведение итогов не позднее ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ООО «Ульяновскнефтегаз» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 68 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 89х6,5 группа прочности «Д» ГОСТ 53366-2009 в количестве 7 тонн АО «Оренбургнефтеотдача» 1. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 73х5,5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 272 тонн; 2. Труба насосно-компрессорная НКТ гладкая 60х5 группа прочности «Д», ГОСТ 53366-2009, в количестве 8 тонн
Начальная цена
20 169 736,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора и Приложениями к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Наименование заказчика
Ульяновскнефтегаз
Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
24.20.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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