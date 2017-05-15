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Номер извещения
ГП705342
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кормовая добавка Сальмотек сухой – 5 тн.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 237-14-63
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
S.Kartavaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Картавая Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кормовая добавка Сальмотек сухой – 5 тн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 14:00 GMT +315.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705342Дата и время окончания срока приема заявок Кормовая добавка Сальмотек сухой – 5 тн.Брянск
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 14:0015.05.2017 14:0015.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705342Дата и время вскрытия заявок Кормовая добавка Сальмотек сухой – 5 тн.Брянск
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 13:0024.05.2017 13:0024.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705342Подведение итогов не позднее Кормовая добавка Сальмотек сухой – 5 тн.Брянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кормовая добавка Сальмотек сухой – 5 тн.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем к поставке в мае - 5 тн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: ООО "Брянский Бройлер", Брянская обл, Выгоничский р-н, п. ПильшиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
10.92.10.300
A
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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