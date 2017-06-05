Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных работ производится в размере 100 % в течение 30 (тридцати) календарных дней при наличии всех следующих обстоятельств: -сторонами подписан Акт выполненных работ, -предоставлен счет-фактура, оформленный в соответствии со ст. 169 НК РФ. Документы (акт выполненных работ и счет-фактура) оформляются Подрядчиком. Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: определены по каждому объекту в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту Договора), Техническим заданием (раздел 7.2 закупочной документации). Работы выполняются до 31.12.2017г.