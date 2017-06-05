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Номер извещения
31705102186
Уникальный номер закупки
386/64-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах с оформлением паспортов ПАО "МЗИК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов (по графику)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 06:00 GMT +305.06.2017 06:0005.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102186Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов (по графику)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2017 16:0019.06.2017 16:0019.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705102186Дата окончания срока рассмотрения заявок Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов (по графику)Екатеринбург
Дата и время проведения
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705102186Дата и время проведения Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов (по графику)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 11:1526.06.2017 11:1526.06.2017 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102186Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов (по графику)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов (по графику)
Начальная цена
1 150 069,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
23 001,39 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
19 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
71.20.12.000
71.20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 19
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