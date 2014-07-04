Закупка арматурного проката периодического профиля

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка продукции отдельными партиями в период с 07.07.2014 г. по 31.07. 2014 года. Доставка продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Полное соответствие продукции заявленным требованиям Заказчика и ГОСТ. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года.