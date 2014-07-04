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    Главная / Торги / Закупка арматурного проката периодического профиля

    Закупка арматурного проката периодического профиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2014 13:3004.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407031Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля (прутки)ОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407031

    Уникальный номер закупки

    18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка арматурного проката периодического профиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Арматурный прокат периодического профиля (прутки)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2014 13:30 GMT +304.07.2014 13:3004.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407031Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля (прутки)Одинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2014 13:3004.07.2014 13:3004.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407031Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля (прутки)Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    07.07.2014 12:0007.07.2014 12:0007.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407031Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля (прутки)Одинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.201407.07.2014 12:0007.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407031Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля (прутки)Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля (прутки)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции отдельными партиями в период с 07.07.2014 г. по 31.07. 2014 года. Доставка продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Полное соответствие продукции заявленным требованиям Заказчика и ГОСТ. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля (прутки), Ø12 мм, "

    Кол-во: 347

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