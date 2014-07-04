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Номер извещения
ГП407031
Уникальный номер закупки
18
Наименование закупки
Закупка арматурного проката периодического профиля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Арматурный прокат периодического профиля (прутки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2014 13:30 GMT +304.07.2014 13:3004.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407031Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля (прутки)Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2014 13:3004.07.2014 13:3004.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407031Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля (прутки)Одинцово
Подведение итогов не позднее
07.07.2014 12:0007.07.2014 12:0007.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407031Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля (прутки)Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля (прутки)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции отдельными партиями в период с 07.07.2014 г. по 31.07. 2014 года. Доставка продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Полное соответствие продукции заявленным требованиям Заказчика и ГОСТ. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 347
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