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    Главная / Торги / Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»

    Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Рычаг, p/n D5311117600000Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705102225

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об изменении (2)

    Документация рус

    Документация eng

    Извещение рус

    Извещение eng

    Извещение о изменении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99 доб. 2463

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Алексанровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Части летательных и космических аппаратов прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кнопочный выключатель, p/n 4027AA03

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Кнопочный выключатель, p/n 4027AA03Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Кнопочный выключатель, p/n 4027AA03Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Кнопочный выключатель, p/n 4027AA03Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кнопочный выключатель, p/n 4027AA03

    Начальная цена

    13 452,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кнопочный выключатель, p/n 4027AA03"

    Кол-во: 20

    Лот 2

    Электроразъем, p/n 2550-0001-0000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Электроразъем, p/n 2550-0001-0000Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Электроразъем, p/n 2550-0001-0000Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Электроразъем, p/n 2550-0001-0000Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроразъем, p/n 2550-0001-0000

    Начальная цена

    2 855,60

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроразъем, p/n 2550-0001-0000"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    Уплотнительное кольцо, p/n 337-081-301-0

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Уплотнительное кольцо, p/n 337-081-301-0Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Уплотнительное кольцо, p/n 337-081-301-0Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Уплотнительное кольцо, p/n 337-081-301-0Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уплотнительное кольцо, p/n 337-081-301-0

    Начальная цена

    19 116,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнительное кольцо, p/n 337-081-301-0"

    Кол-во: 100

    Лот 4

    Крышка горловины, p/n 0016BM001612B60

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Крышка горловины, p/n 0016BM001612B60Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Крышка горловины, p/n 0016BM001612B60Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Крышка горловины, p/n 0016BM001612B60Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крышка горловины, p/n 0016BM001612B60

    Начальная цена

    4 897,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крышка горловины, p/n 0016BM001612B60"

    Кол-во: 10

    Лот 5

    Трубопровод, p/n 3885084-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Трубопровод, p/n 3885084-2Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Трубопровод, p/n 3885084-2Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Трубопровод, p/n 3885084-2Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубопровод, p/n 3885084-2

    Начальная цена

    34 456,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубопровод, p/n 3885084-2"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Внешняя половина колеса, p/n C20206160

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Внешняя половина колеса, p/n C20206160Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Внешняя половина колеса, p/n C20206160Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Внешняя половина колеса, p/n C20206160Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внешняя половина колеса, p/n C20206160

    Начальная цена

    19 644,64

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внешняя половина колеса, p/n C20206160"

    Кол-во: 4

    Лот 7

    Носовое колесо (без шины), p/n 3-1531-3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Носовое колесо (без шины), p/n 3-1531-3Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Носовое колесо (без шины), p/n 3-1531-3Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Носовое колесо (без шины), p/n 3-1531-3Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Носовое колесо (без шины), p/n 3-1531-3

    Начальная цена

    44 840,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Носовое колесо (без шины), p/n 3-1531-3"

    Кол-во: 4

    Лот 8

    Замок лючка капота двигателя, p/n H2546-1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Замок лючка капота двигателя, p/n H2546-1Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Замок лючка капота двигателя, p/n H2546-1Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Замок лючка капота двигателя, p/n H2546-1Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замок лючка капота двигателя, p/n H2546-1

    Начальная цена

    17 464,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок лючка капота двигателя, p/n H2546-1"

    Кол-во: 10

    Лот 9

    Ручка гидронасоса, p/n 6-1404-0102-4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Ручка гидронасоса, p/n 6-1404-0102-4Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Ручка гидронасоса, p/n 6-1404-0102-4Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Ручка гидронасоса, p/n 6-1404-0102-4Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ручка гидронасоса, p/n 6-1404-0102-4

    Начальная цена

    4 956,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручка гидронасоса, p/n 6-1404-0102-4"

    Кол-во: 5

    Лот 10

    Хомут, p/n C10GT3-12

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Хомут, p/n C10GT3-12Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Хомут, p/n C10GT3-12Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Хомут, p/n C10GT3-12Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хомут, p/n C10GT3-12

    Начальная цена

    5 664,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    300 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут, p/n C10GT3-12"

    Кол-во: 300

    Лот 11

    Болт, p/n NAS8703U3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Болт, p/n NAS8703U3Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Болт, p/n NAS8703U3Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Болт, p/n NAS8703U3Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Болт, p/n NAS8703U3

    Начальная цена

    1 121,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт, p/n NAS8703U3"

    Кол-во: 1000

    Лот 12

    Уплотнитель, p/n D5211046020600

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Уплотнитель, p/n D5211046020600Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Уплотнитель, p/n D5211046020600Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Уплотнитель, p/n D5211046020600Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уплотнитель, p/n D5211046020600

    Начальная цена

    10 266,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнитель, p/n D5211046020600"

    Кол-во: 5

    Лот 13

    Рычаг, p/n D5311117600000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705102225Дата и время окончания срока приема заявок Рычаг, p/n D5311117600000Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705102225Дата и время вскрытия заявок Рычаг, p/n D5311117600000Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705102225Подведение итогов не позднее Рычаг, p/n D5311117600000Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рычаг, p/n D5311117600000

    Начальная цена

    1 716,90

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % стоимости материалов оплачивается в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара Заказчику.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30.5

    Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рычаг, p/n D5311117600000"

    Кол-во: 3

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