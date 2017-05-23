www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705355
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Контактный телефон
+7 812 459-90-00 доб. 2207
Факс
+7 812 459-90-00
Адрес электронной почты
GaevaOS@lgss-spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаева Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705355Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 23:5930.06.2017 23:5930.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705355Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной арматуры для нужд АО "Ленгазспецстрой" на объект строительства «Нефтеконденсатопровод Уренгой-Пур-Пэ» в 2017 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявок покупателя до грузополучателя: - Станция: ст. Сывдарма Свердловская ж.д., код станции 799008 Автомобильный транспорт: 629878, ЯНАО, Пуровский район, ПСП АО «ЛГСС» - Станция: Фарафонтьевская Свердловской железная дорога, код станции: 799309 Автомобильный транспорт: 629300, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, Пуровский район, станция Фарафонтьевская, БПТК УТПСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.