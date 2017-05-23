Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предпочтительно: 100% - на основании счетов-фактур Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции и акцептования ТОРГ-12 Покупателем. Возможен аванс не более 50%, при этом оценивается дисконтированная стоимость заявки в соответствии с условиями Документации по запросу предложений.