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Номер извещения
ГП407030
Уникальный номер закупки
562-2
Наименование закупки
Услуга по резке деталей из материала поставщика, согласно требований прилагаемых чертежей. (без отверстий и гибки).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-43
Факс
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Адрес электронной почты
ananev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Александр Русланович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по вырезке деталей по контуру из материала поставщика, согласно требований прилагаемых чертежей.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2014 06:00 GMT +309.07.2014 06:0009.07.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407030Дата и время окончания срока приема заявок Работы по вырезке деталей по контуру из материала поставщика, согласно требований прилагаемых чертежей.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2014 06:3009.07.2014 06:3009.07.2014 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407030Дата и время вскрытия заявок Работы по вырезке деталей по контуру из материала поставщика, согласно требований прилагаемых чертежей.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
09.07.2014 09:0009.07.2014 09:0009.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407030Подведение итогов не позднее Работы по вырезке деталей по контуру из материала поставщика, согласно требований прилагаемых чертежей.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по вырезке деталей по контуру из материала поставщика, согласно требований прилагаемых чертежей.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Рычаг - 136, тяга - 136, крючок - 136
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, г. Екатеринбург, пер. Хибинагорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
28.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 408
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