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Номер извещения
0103100013421000005
Уникальный номер закупки
0103100013421000005
Наименование закупки
Поставка запасных частей и комплектующих для вычислительной техники, оргтехники (Картриджи) для нужд подготовки, проведения и подведения итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) 0103100013421000005
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
26.04.2021 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и комплектующих для вычислительной техники, оргтехники (Картриджи) для нужд подготовки, проведения и подведения итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0103100013421000005Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и комплектующих для вычислительной техники, оргтехники (Картриджи) для нужд подготовки, проведения и подведения итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и комплектующих для вычислительной техники, оргтехники (Картриджи) для нужд подготовки, проведения и подведения итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)
Начальная цена
494 437,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов