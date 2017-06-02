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Номер извещения
31705101835
Уникальный номер закупки
130/25-2017
Наименование закупки
О проведении аукциона на право заключения договора на установку (монтаж) систем кондиционирования по адресу: г. Екатеринбург пр. Космонавтов д.18 (закупка, осуществляется АО "ОКБ "Новатор" у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Установка (монтаж) систем кондиционирования по адресу: г. Екатеринбург пр. Космонавтов д.18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705101835Дата и время окончания срока приема заявок Установка (монтаж) систем кондиционирования по адресу: г. Екатеринбург пр. Космонавтов д.18Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705101835Дата окончания срока рассмотрения заявок Установка (монтаж) систем кондиционирования по адресу: г. Екатеринбург пр. Космонавтов д.18Екатеринбург
Дата и время проведения
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705101835Дата и время проведения Установка (монтаж) систем кондиционирования по адресу: г. Екатеринбург пр. Космонавтов д.18Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 12:0015.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705101835Подведение итогов не позднее Установка (монтаж) систем кондиционирования по адресу: г. Екатеринбург пр. Космонавтов д.18Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка (монтаж) систем кондиционирования по адресу: г. Екатеринбург пр. Космонавтов д.18
Начальная цена
3 338 944,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 130/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 130/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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