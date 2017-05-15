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    Главная / Торги / ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВ

    ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 21:0015.05.2017 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705327Дата и время окончания срока приема заявок ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705327

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ № 38-05 на легированные лома

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-25 доб. 7552

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Rauil.Atlasov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Атласов Рауиль Ислаимович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сырье вторичное неметаллическое

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.05.201715.05.2017 21:0015.05.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705327Подведение итогов не позднее ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОПОЗИЦИОННАЯ ЗАКУПКА НА ПОСТАВКУ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМОВ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Лом легированный 3Б-23 габ - 100 тонн; (или аналог) 2. Лом легированный 3Б-38 габ. - 200 тонн; (или аналог) 3. Лом легированный 3Б-7 габ. - 100 тонн; (или аналог) 4. Лом легированный 3Б-5 габ.(16Б5 стружка) - 100 тонн; (или аналог) 5. Лом легированный 3Б-14 габ. - 300 тонн; (или аналог)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., ООО «ОМЗ-Спецсталь», цех 36Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. Оплата за фактически поставленный товар в течение 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.112

    Лом и отходы стальные легированные

    Классификатор ОКВЭД2

    38.32.3

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом легированный 3Б-14 габ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Лом легированный 3Б-5 габ.(16Б5 стружка)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Лом легированный 3Б-7 габ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Лом легированный 3Б-38 габ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Лом легированный 3Б-23 габ"

    Кол-во: 100

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