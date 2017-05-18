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Номер извещения
ГП705334
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аудит годовой финансовой отчетности компании.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 12:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, Северный, Молжаниновский, Шоссе Международное, 28Б
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, Северный, Молжаниновский, Шоссе Международное, 28Б
Контактный телефон
+7 985 300-46-93
Факс
Адрес электронной почты
sergey.p@skyatlas.biz
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Северный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение аудита годовой финансовой отчетности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705334Дата и время окончания срока приема заявок Проведение аудита годовой финансовой отчетности.Северный
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705334Дата и время вскрытия заявок Проведение аудита годовой финансовой отчетности.Северный
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 12:0030.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705334Подведение итогов не позднее Проведение аудита годовой финансовой отчетности.Северный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение аудита годовой финансовой отчетности.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 отчет
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СКАЙ АТЛАС
Все закупки и тендеры АО СКАЙ АТЛАС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, Северный, Молжаниновский, Шоссе Международное, 28Б
69.20.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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