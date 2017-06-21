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    Главная / Торги / Поставка поковок

    Поставка поковок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705329Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку поковокБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705329

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка поковок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 12:13

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Чертеж

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-32 доб. 465

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    shishkanov@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишканов Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку поковок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 12:00 GMT +321.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705329Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку поковокБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 12:0021.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705329Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку поковокБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 14:0031.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705329Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку поковокБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку поковок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.50.11.110

    Услуги по ковке металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поковки"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    21.12.2022 22:00(GMT+03:00)
    120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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