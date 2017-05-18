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Номер извещения
ГП705328
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств вычислительной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
Контактный телефон
+7 495 232-00-06 доб. 4026
Факс
+7 495 229-96-30
Адрес электронной почты
mshtirkova@niidar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жогова Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств вычислительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 15:00 GMT +318.05.2017 15:0018.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705328Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств вычислительной техникиМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 15:3018.05.2017 15:3018.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705328Дата и время вскрытия заявок Поставка средств вычислительной техникиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств вычислительной техники
Начальная цена
2 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПК НИИДАР
Все закупки и тендеры АО НПК НИИДАР
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
30.02.14.123
62.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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