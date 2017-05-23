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Номер извещения
31705101216
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка документации для улучшения расположения пассажирских сервисных панелей в части замены контейнеров с тремя масками на контейнеры с четырьмя масками на самолетах A320-214 (VQ-BCG, VQ-BFM).
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 11:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Разработка документации для улучшения расположения пассажирских сервисных панелей в части замены контейнеров с тремя масками на контейнеры с четырьмя масками на самолетах A320-214 (VQ-BCG, VQ-BFM).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705101216Дата и время окончания срока приема заявок Разработка документации для улучшения расположения пассажирских сервисных панелей в части замены контейнеров с тремя масками на контейнеры с четырьмя масками на самолетах A320-214 (VQ-BCG, VQ-BFM).Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705101216Дата и время вскрытия заявок Разработка документации для улучшения расположения пассажирских сервисных панелей в части замены контейнеров с тремя масками на контейнеры с четырьмя масками на самолетах A320-214 (VQ-BCG, VQ-BFM).Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
01.06.201701.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705101216Подведение итогов не позднее Разработка документации для улучшения расположения пассажирских сервисных панелей в части замены контейнеров с тремя масками на контейнеры с четырьмя масками на самолетах A320-214 (VQ-BCG, VQ-BFM).Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка документации для улучшения расположения пассажирских сервисных панелей в части замены контейнеров с тремя масками на контейнеры с четырьмя масками на самолетах A320-214 (VQ-BCG, VQ-BFM).
Начальная цена
4 602,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
71.20.19.120
71.20.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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