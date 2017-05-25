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Номер извещения
ГП705325
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж фундаментов для 2-х резервуаров 55 м3. Прокладка теплотрассы, врезка в существующую систему отопления.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107553, Российская Федерация, Москва, Восточный, Преображенское, Черкизовская Б., 21
Почтовый адрес
107553, Российская Федерация, Москва, Восточный, Преображенское, Черкизовская Б., 21
Контактный телефон
+7 499 160-98-12
Факс
+7 499 160-98-12
Адрес электронной почты
snab@mtu-saturn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусин Ришат Рашидович
Место рассмотрения предложений
Восточный
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Монтаж фундаментов для 2-х резервуаров 55 м3. Прокладка теплотрассы, врезка в существующую систему отопления.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 11:00 GMT +325.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705325Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж фундаментов для 2-х резервуаров 55 м3. Прокладка теплотрассы, врезка в существующую систему отопления.Восточный
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705325Дата и время вскрытия заявок Монтаж фундаментов для 2-х резервуаров 55 м3. Прокладка теплотрассы, врезка в существующую систему отопления.Восточный
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 11:0031.05.2017 11:0031.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705325Подведение итогов не позднее Монтаж фундаментов для 2-х резервуаров 55 м3. Прокладка теплотрассы, врезка в существующую систему отопления.Восточный
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж фундаментов для 2-х резервуаров 55 м3. Прокладка теплотрассы, врезка в существующую систему отопления.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ согласно технического задания. Расчет необходимых материалов и их поставка осуществляется выполнителем работ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, Люберецкий район, д. Токарёво. Координаты на Яндекс карте (55.624839, 37.904862) в режиме «Спутник».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МТУ Сатурн
Все закупки и тендеры МТУ Сатурн
Адрес местонахождения
107553, Российская Федерация, Москва, Восточный, Преображенское, Черкизовская Б., 21
43.22.12.110
33.20.29.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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