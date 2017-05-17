Разработка ПНООЛР для площадки по адресу: Москва, Измайловское ш., д. 40 и получение документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705100992 Уникальный номер закупки 100-17 Номер закупки Наименование закупки Разработка ПНООЛР для площадки по адресу: Москва, Измайловское ш., д. 40 и получение документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА

Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ Юридический адрес 107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1, Почтовый адрес 107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1 Контактный телефон +7 495 366-76-11 Факс +7 495 366-76-11 Адрес электронной почты BerezaLA@gm.vniiem.ru Ф.И.О. контактного лица Соколова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений Москва, ул. Вольная, д. 30 Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru