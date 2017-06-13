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Номер извещения
ГП705319
Уникальный номер закупки
1256-А-ВЗ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Архангельская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Архангельская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705319Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Архангельская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.06.2017 10:0015.06.2017 10:0015.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705319Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Архангельская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705319Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Архангельская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 10:0019.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705319Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Архангельская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Архангельская область)
Начальная цена
36,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 751,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объект № 1 – 95,00 кв.м. Объект № 2 – 250,00 кв.м. Общая площадь – 345,00 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 10АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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