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Номер извещения
31705100691
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продукции технического назначения в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, № 2)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции технического назначения в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, № 2)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 08:00 GMT +323.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705100691Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции технического назначения в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, № 2)Долгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 08:0023.05.2017 08:0023.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705100691Дата и время вскрытия заявок Поставка продукции технического назначения в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, № 2)Долгопрудный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции технического назначения в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1, № 2)
Начальная цена
61 805,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
186 311,18 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141700, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
28.22.15.120
28.22
Документация лота
Кол-во: 3
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