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    Главная / Торги / Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"

    Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705312Дата и время окончания срока приема заявок Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 09:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-85

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Nina.Panenko@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Паненко Нина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 10:00 GMT +326.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705312Дата и время окончания срока приема заявок Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2017 10:3026.06.2017 10:3026.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705312Дата и время вскрытия заявок Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2017 08:0008.09.2017 08:0008.09.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705312Подведение итогов не позднее Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.201708.09.2017 08:0008.09.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705312Подведение итогов не позднее Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка тяжелосредного гидроциклона согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Станция назначения: Верхнезейск код 913206, ДВост ж.д., с подачей на подъездной путь п/п АО МШСС владелец ООО Мечел Транс Восток, Грузополучатель АО "Металлургшахтспецстрой" (6187) код 98288783 с пометкой для ООО "Эльгауголь", Почтовый адрес Грузополучателя :678960 Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д.13, корп.1, тел: 89142478968Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Срок поставки 4 квартал 2017 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    14.09.2017

    Закупочная документация

    14.09.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тяжелосредный гидроциклон согласно ТЗ"

    Кол-во: 1

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