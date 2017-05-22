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Номер извещения
31705100348
Уникальный номер закупки
146
Наименование закупки
Поставка инструментов для нужд ОАО «ЛОРП» (146)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Дзержинского, 2
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Дзержинского, 2
Контактный телефон
+7 4112 40-80-09 доб. 1287
Факс
+7 4112 40-80-09
Адрес электронной почты
zakupki@lorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусак Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2, каб. 212
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструментов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 05:30 GMT +322.05.2017 05:3022.05.2017 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705100348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2, каб. 212
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 05:3022.05.2017 05:3022.05.2017 05:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705100348Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2, каб. 212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов
Начальная цена
3 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Дзержинского, 2
25.73.40
25.73
Документация лота
Кол-во: 7597
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