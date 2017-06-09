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Номер извещения
31705133236
Уникальный номер закупки
183/2017, 178/2017, 164/2017
Наименование закупки
Лот № 1 – Капитальный ремонт кровли 3-го блока реагентного хозяйства в цехе СВ ПТД по ул. 19-я Марьяновская, 40 Инв. №6100022А Блок реагентного хоз-ва/3 блок/р-р87х36 Лен.р., центр.скл.хлора, ЛОВС; Лот № 2 – Капитальный ремонт кровли здания Ремонтно-механических мастерских в Автотранспортном цехе по ул. Нефтезаводская, 44 Инв.№7100005А РММ 1-этажное кирпичное S=648,00 ул. Нефтезаводская, 44; Лот № 3 – Капитальный ремонт кровли ПТС в АБК-1 по ул. Маяковского, 2 - Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 17:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
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Капитальный ремонт кровли 3-го блока реагентного хозяйства в цехе СВ ПТД по ул. 19-я Марьяновская, 40 Инв. №6100022А Блок реагентного хоз-ва/3 блок/р-р87х36 Лен.р., центр.скл.хлора, ЛОВС для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705133236Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли 3-го блока реагентного хозяйства в цехе СВ ПТД по ул. 19-я Марьяновская, 40 Инв. №6100022А Блок реагентного хоз-ва/3 блок/р-р87х36 Лен.р., центр.скл.хлора, ЛОВС для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705133236Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли 3-го блока реагентного хозяйства в цехе СВ ПТД по ул. 19-я Марьяновская, 40 Инв. №6100022А Блок реагентного хоз-ва/3 блок/р-р87х36 Лен.р., центр.скл.хлора, ЛОВС для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
07.08.2017 17:0007.08.2017 17:0007.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133236Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли 3-го блока реагентного хозяйства в цехе СВ ПТД по ул. 19-я Марьяновская, 40 Инв. №6100022А Блок реагентного хоз-ва/3 блок/р-р87х36 Лен.р., центр.скл.хлора, ЛОВС для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.08.201707.08.2017 17:0007.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133236Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли 3-го блока реагентного хозяйства в цехе СВ ПТД по ул. 19-я Марьяновская, 40 Инв. №6100022А Блок реагентного хоз-ва/3 блок/р-р87х36 Лен.р., центр.скл.хлора, ЛОВС для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровли 3-го блока реагентного хозяйства в цехе СВ ПТД по ул. 19-я Марьяновская, 40 Инв. №6100022А Блок реагентного хоз-ва/3 блок/р-р87х36 Лен.р., центр.скл.хлора, ЛОВС для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
2 519 479,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
43.91.1
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Капитальный ремонт кровли здания Ремонтно-механических мастерских в Автотранспортном цехе по ул. Нефтезаводская, 44 Инв.№7100005А РММ 1-этажное кирпичное S=648,00 ул. Нефтезаводская, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705133236Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли здания Ремонтно-механических мастерских в Автотранспортном цехе по ул. Нефтезаводская, 44 Инв.№7100005А РММ 1-этажное кирпичное S=648,00 ул. Нефтезаводская, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705133236Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли здания Ремонтно-механических мастерских в Автотранспортном цехе по ул. Нефтезаводская, 44 Инв.№7100005А РММ 1-этажное кирпичное S=648,00 ул. Нефтезаводская, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
07.08.2017 17:0007.08.2017 17:0007.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133236Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли здания Ремонтно-механических мастерских в Автотранспортном цехе по ул. Нефтезаводская, 44 Инв.№7100005А РММ 1-этажное кирпичное S=648,00 ул. Нефтезаводская, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.08.201707.08.2017 17:0007.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133236Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли здания Ремонтно-механических мастерских в Автотранспортном цехе по ул. Нефтезаводская, 44 Инв.№7100005А РММ 1-этажное кирпичное S=648,00 ул. Нефтезаводская, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровли здания Ремонтно-механических мастерских в Автотранспортном цехе по ул. Нефтезаводская, 44 Инв.№7100005А РММ 1-этажное кирпичное S=648,00 ул. Нефтезаводская, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
1 189 658,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
43.91.1
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Капитальный ремонт кровли ПТС в АБК-1 по ул. Маяковского, 2 - Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705133236Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли ПТС в АБК-1 по ул. Маяковского, 2 - Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705133236Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли ПТС в АБК-1 по ул. Маяковского, 2 - Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
07.08.2017 17:0007.08.2017 17:0007.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133236Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли ПТС в АБК-1 по ул. Маяковского, 2 - Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.08.201707.08.2017 17:0007.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133236Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровли ПТС в АБК-1 по ул. Маяковского, 2 - Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровли ПТС в АБК-1 по ул. Маяковского, 2 - Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
157 401,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
43.91.1
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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