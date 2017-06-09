Лот № 1 – Капитальный ремонт кровли 3-го блока реагентного хозяйства в цехе СВ ПТД по ул. 19-я Марьяновская, 40 Инв. №6100022А Блок реагентного хоз-ва/3 блок/р-р87х36 Лен.р., центр.скл.хлора, ЛОВС; Лот № 2 – Капитальный ремонт кровли здания Ремонтно-механических мастерских в Автотранспортном цехе по ул. Нефтезаводская, 44 Инв.№7100005А РММ 1-этажное кирпичное S=648,00 ул. Нефтезаводская, 44; Лот № 3 – Капитальный ремонт кровли ПТС в АБК-1 по ул. Маяковского, 2 - Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705133236 Уникальный номер закупки 183/2017, 178/2017, 164/2017 Номер закупки Наименование закупки Лот № 1 – Капитальный ремонт кровли 3-го блока реагентного хозяйства в цехе СВ ПТД по ул. 19-я Марьяновская, 40 Инв. №6100022А Блок реагентного хоз-ва/3 блок/р-р87х36 Лен.р., центр.скл.хлора, ЛОВС; Лот № 2 – Капитальный ремонт кровли здания Ремонтно-механических мастерских в Автотранспортном цехе по ул. Нефтезаводская, 44 Инв.№7100005А РММ 1-этажное кирпичное S=648,00 ул. Нефтезаводская, 44; Лот № 3 – Капитальный ремонт кровли ПТС в АБК-1 по ул. Маяковского, 2 - Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул. Театральная, 44 для нужд ОАО "ОмскВодоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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