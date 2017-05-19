Квалификационный отбор в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг пультовой централизованной охраны объектов и имущества структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенных в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в республиках Коми и Карелия