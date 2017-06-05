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Номер извещения
31705099866
Уникальный номер закупки
82
Наименование закупки
Поставка прутков титановых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 08:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Контактный телефон
+7 8332 74-01-50
Факс
+7 8332 58-61-22
Адрес электронной почты
info@vmpavitec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прутки титановые
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 07:00 GMT +305.06.2017 07:0005.06.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705099866Дата и время окончания срока приема заявок Прутки титановые Киров
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.2017 17:0013.06.2017 17:0013.06.2017 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705099866Дата окончания срока рассмотрения заявок Прутки титановые Киров
Дата и время проведения
15.06.2017 09:0015.06.2017 09:0015.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705099866Дата и время проведения Прутки титановые Киров
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 09:2021.06.2017 09:2021.06.2017 09:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705099866Подведение итогов не позднее Прутки титановые Киров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прутки титановые
Начальная цена
21 050 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВМП АВИТЕК
Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
24.45.30.183
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9200
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