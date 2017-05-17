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Номер извещения
ГП705308
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Компьютерная диагностика систем, ремонт электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 08:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-35-87
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Anzhela.Pererva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Перерва Анжела Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования
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Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 09:00 GMT +317.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705308Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 09:0017.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705308Дата и время вскрытия заявок Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
08.08.2017 09:0008.08.2017 09:0008.08.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705308Подведение итогов не позднее Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.08.201708.08.2017 09:0008.08.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705308Подведение итогов не позднее Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По заявке Заказчика Исполнитель проводит следующие виды работ на автосамосвалах SCANIA Р-380: - компьютерная диагностика; - считывание и устранение кодов неисправностей; - установка новых электронных блоков управления; - обновление программного обеспечения; - прошивка датчиков АБС; - ремонт электрооборудования. По согласованию Сторон обязуется проводить другие работы по наладке систем автомобилей SCANIA Р-380 в согласованные сроки согласно регламенту производителя. При ремонте должны использоваться только оригинальные запасные части. Оригинальность запасных частей должна подтверждаться таможенной декларацией, либо другим документом, раскрывающим страну происхождения и производителя. Прибытие на устранение отказов по заявке Заказчика не более пяти дней с момента получения извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На объектах Эльгинского угольного комплекса (Амурская область, ж/д станция Верхний Улак – временный вахтовый посёлок Эльга – 315 км РС Якутия).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
33.17.19.000
33.17
Документация лота
Кол-во: 12
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