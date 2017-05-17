Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата оказанных услуг производится денежными средствами в рублях РФ, банковским переводом на счет Исполнителя, указанный в Договоре, в следующем порядке: - 100 % стоимость в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры. В случае несоблюдения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает 0,01 % от стоимости выполнения работ за каждый день просрочки. Наличие дилерских полномочий, лицензий на проведение работ по ремонту и обслуживанию оборудования SCANIA. Специалист должен быть обучен, иметь допуск проведения работ на оборудовании SCANIA.