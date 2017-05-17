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    Главная / Торги / Компьютерная диагностика систем, ремонт электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.

    Компьютерная диагностика систем, ремонт электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705308Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705308

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Компьютерная диагностика систем, ремонт электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 08:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-87

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Anzhela.Pererva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Перерва Анжела Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 09:00 GMT +317.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705308Дата и время окончания срока приема заявок Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 09:0017.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705308Дата и время вскрытия заявок Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    08.08.2017 09:0008.08.2017 09:0008.08.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705308Подведение итогов не позднее Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.08.201708.08.2017 09:0008.08.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705308Подведение итогов не позднее Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютерная диагностика систем, ремонту электрооборудования автомобилей SCANIA P 380 CB 8Х4 ENZ и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По заявке Заказчика Исполнитель проводит следующие виды работ на автосамосвалах SCANIA Р-380: - компьютерная диагностика; - считывание и устранение кодов неисправностей; - установка новых электронных блоков управления; - обновление программного обеспечения; - прошивка датчиков АБС; - ремонт электрооборудования. По согласованию Сторон обязуется проводить другие работы по наладке систем автомобилей SCANIA Р-380 в согласованные сроки согласно регламенту производителя. При ремонте должны использоваться только оригинальные запасные части. Оригинальность запасных частей должна подтверждаться таможенной декларацией, либо другим документом, раскрывающим страну происхождения и производителя. Прибытие на устранение отказов по заявке Заказчика не более пяти дней с момента получения извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На объектах Эльгинского угольного комплекса (Амурская область, ж/д станция Верхний Улак – временный вахтовый посёлок Эльга – 315 км РС Якутия).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата оказанных услуг производится денежными средствами в рублях РФ, банковским переводом на счет Исполнителя, указанный в Договоре, в следующем порядке: - 100 % стоимость в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета-фактуры. В случае несоблюдения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает 0,01 % от стоимости выполнения работ за каждый день просрочки. Наличие дилерских полномочий, лицензий на проведение работ по ремонту и обслуживанию оборудования SCANIA. Специалист должен быть обучен, иметь допуск проведения работ на оборудовании SCANIA.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    33.17.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.17

    Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования

    Документация лота

    Закупочная документация

    04.08.2017

    Техническое задание

    04.08.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютерная диагностика систем автомобиля и устранение аварийных отказов при текущей эксплуатации."

    Кол-во: 12

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