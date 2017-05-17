На право заключения договора поставки офисной мебели для нужд АО "Военторг-Восток"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Покупатель, на основании выставленного Поставщиком счета, осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарных накладных, составленных по форме ТОРГ – 12, при условии получения Покупателем надлежаще оформленных счетов-фактур, товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки Товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет - фактуры).