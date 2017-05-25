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Номер извещения
ГП705307
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
11.05.2017 05:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-41
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
belkinsi@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Белкин Сергей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2, либо безотзывной аккредитив в ПАО "Углеметбанк". Срок поставки 30 дней. Если условия оплаты будет на условиях предоплаты, при открытие банковской гарантии либо аккредитива будет на сумму предоплаты необходимой потребности согласно заявки. Фиксация цены при подписании спецификации должна быть не менее 2 полугодия 2017 года.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28.14
G
Документация лота
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Кол-во: 47
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Кол-во: 63
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Кол-во: 150
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Кол-во: 10
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