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    Главная / Торги / Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.

    Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 10:3025.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705307Дата и время окончания срока приема заявок Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705307

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 05:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Комментарии

    Изменения в извещении

    Приложение №2-Типовой договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-41

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    belkinsi@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белкин Сергей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705307Подведение итогов не позднее Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2, либо безотзывной аккредитив в ПАО "Углеметбанк". Срок поставки 30 дней. Если условия оплаты будет на условиях предоплаты, при открытие банковской гарантии либо аккредитива будет на сумму предоплаты необходимой потребности согласно заявки. Фиксация цены при подписании спецификации должна быть не менее 2 полугодия 2017 года.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Приложение №2-Типовой договор поставки

    09.08.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка 30ч6бр Ду400 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Задвижка 30ч6бр Ду300 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Задвижка 30с64нж Ду200 Ру25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Задвижка 30с64нж Ду80 Ру25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Задвижка 30с64нж Ду50 Ру25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Задвижка 30с64нж Ду150 Ру25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Задвижка 30лс15нж Ду250 Ру40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Задвижка 30с41нж Ду250 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Задвижка 30с41нж Ду150 Ру10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16"

    Кол-во: 46

    "Позиция 19"

    "Задвижка 30с41нж Ду80 Ру25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16"

    Кол-во: 19

    "Позиция 21"

    "Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Вентиль 15кч19п1 Ду50 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Вентиль 15кч19п1 Ду40 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Вентиль 15кч19п1 Ду32 Ру16"

    Кол-во: 7

    "Позиция 25"

    "Вентиль 15кч19п1 Ду25 Ру16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Вентиль 15кч18п1 Ду15 Ру16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Вентиль 15кч16п Ду80 Ру25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Вентиль 15кч16п Ду25 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Вентиль 15кч16п Ду20 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Вентиль 15кч19п1 Ду15 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Вентиль 15Б3Р Ду32 Ру16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Вентиль 15Б3Р Ду20 Ру10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Вентиль 15Б3Р Ду15 Ру10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Кран пробковый Ду80 (11ч12бр Ду80 Ру16)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Кран пробковый Ду200 (11ч12бр Ду200 Ру16)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Кран шаровый фланцевый Ду200 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Кран шаровый фланцевый Ду150 Ру16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Кран шаровый фланцевый Ду100 Ру16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Кран шаровый фланцевый Ду80"

    Кол-во: 21

    "Позиция 40"

    "Кран шаровый фланцевый Ду50"

    Кол-во: 42

    "Позиция 41"

    "Кран шаровый фланцевый Ду25 Ру16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Кран шаровый фланцевый Ду15 Ру16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Кран шаровый муфтовый Ду50 Ру25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Кран шаровый муфтовый Ду40 Ру25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Кран шаровый муфтовый Ду25 Ру25"

    Кол-во: 47

    "Позиция 46"

    "Кран шаровый муфтовый Ду20 Ру25"

    Кол-во: 47

    "Позиция 47"

    "Кран шаровый муфтовый Ду15 Ру25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "Кран шаровый фланцевый Ду40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Кран шаровый муфтовый Ду50"

    Кол-во: 63

    "Позиция 50"

    "Кран шаровый муфтовый Ду40"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Кран шаровый Ду32"

    Кол-во: 90

    "Позиция 52"

    "Кран шаровый муфтовый Ду30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Кран шаровый муфтовый Ду25"

    Кол-во: 144

    "Позиция 54"

    "Кран шаровый муфтовый Ду20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 55"

    "Кран шаровый муфтовый Ду15"

    Кол-во: 94

    "Позиция 56"

    "Кран шаровый КШФС Ду100 Ру16"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "Кран шаровый Ду80 Ру16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Кран шаровый КШФС Ду65 Ру25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "Кран 3-х ходовой Ду15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Клапан обратный 19ч21бр Ду100 Ру10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Затвор дисковый поворотный Ду80 Ру16 с флянцами"

    Кол-во: 4

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