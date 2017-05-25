Покупка Запорной арматуры по мероприятиям Зима 2017-2018гг.

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2, либо безотзывной аккредитив в ПАО "Углеметбанк". Срок поставки 30 дней. Если условия оплаты будет на условиях предоплаты, при открытие банковской гарантии либо аккредитива будет на сумму предоплаты необходимой потребности согласно заявки. Фиксация цены при подписании спецификации должна быть не менее 2 полугодия 2017 года.Рассчитать логистику >