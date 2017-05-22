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Номер извещения
ГП705304
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка штанги канатной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 19:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3047
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
ASorokin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сорокин Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка штанги канатной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка штанги канатнойМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 12:0022.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705304Дата и время вскрытия заявок Поставка штанги канатнойМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка штанги канатной
Начальная цена
3 284 412,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствиями с условиями проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствиями с условиями проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ульяновскнефтегаз
Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
24.20.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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