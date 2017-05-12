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Номер извещения
ГП705305
Уникальный номер закупки
712
Наименование закупки
Закупка автозапчастей для ФРИО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 19:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70108
Факс
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Адрес электронной почты
as.semenenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семененко Артем Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113
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№712 Закупка автозапчастей для ФРИО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705305Дата и время окончания срока приема заявок №712 Закупка автозапчастей для ФРИОг. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705305Дата и время вскрытия заявок №712 Закупка автозапчастей для ФРИОг. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 17:0030.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705305Подведение итогов не позднее №712 Закупка автозапчастей для ФРИОг. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№712 Закупка автозапчастей для ФРИО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
29.32
29.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 300
Кол-во: 50
Кол-во: 20
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