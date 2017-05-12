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    Главная / Торги / Закупка автозапчастей для ФРИО

    Закупка автозапчастей для ФРИО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705305Дата и время окончания срока приема заявок №712 Закупка автозапчастей для ФРИОг. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705305

    Уникальный номер закупки

    712

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка автозапчастей для ФРИО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.05.2017 19:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сопроводительная документация по срокам и условиям поставки

    Форма для предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70108

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    as.semenenko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семененко Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    №712 Закупка автозапчастей для ФРИО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 13:00 GMT +312.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705305Дата и время окончания срока приема заявок №712 Закупка автозапчастей для ФРИОг. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 13:0012.05.2017 13:0012.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705305Дата и время вскрытия заявок №712 Закупка автозапчастей для ФРИОг. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 17:0030.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705305Подведение итогов не позднее №712 Закупка автозапчастей для ФРИОг. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705305Подведение итогов не позднее №712 Закупка автозапчастей для ФРИОг. Белгород пр-т Б-Хмельницкого д 113

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    №712 Закупка автозапчастей для ФРИО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прикрепленной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    29.2

    Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка 21177275"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Губка для мытья авто"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Датчик ABS 21247154"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Датчик ABS угловой Wabco 4410329212"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Датчик износа тормозных колодок 68326732"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Датчик температуры воздуха 20912514"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Диск тормозной 10 отверстий Marshall M2000094"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Диск тормозной 43 3092710"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Диск тормозной Marshall M2000093"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Замок левой двери 21505893"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Зеркало переднее Marshall M4300182"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Клапан ограничения давления 4750150390"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Колодки тормозные Frase 29173"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Колодки тормозные TRW GDB5093"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Комплект головки компрессора 20845004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Корзина сцепления Valeo 831303"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Крыло заднее передняя часть 21094394"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Мембрана тормозного цилиндра DT 480160"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Механизм подъема стекла левый в сборе 3176541"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Насос водяной Volvo 21812242"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Натяжитель ремня 21422765"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Натяжитель ремня 21819687"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Натяжитель ремня Templin 080508320560"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Патрубок WABCO 8931291912"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Патрубок WABCO 8931291932"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Педаль акселератора 84557581"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Петля двери 20372039"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Амортизатор сидения Monroe SD0003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Батарея аккумуляторная Bosch T5 080 Heavy Duty Extra 12В 225Ач 1150А"

    Кол-во: 22

    "Позиция 30"

    "Бачок стеклоомывателя 22199313"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Блок управления 22566514"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Болт М6х30 1-0009028-218"

    Кол-во: 150

    "Позиция 33"

    "Брызговик 21094388"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Брызговик низкий 20936759"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Вентилятор электрический 70.3730"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Выключатель массы HD 116200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Гайка колесная М22х1.5 BPW 0526054100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 38"

    "Гайка М16х2.0 с нейлоновой вставкой 6604016000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Гайка М6x1 с нейлоновым кольцом 629-250808"

    Кол-во: 150

    "Позиция 40"

    "Гнездо шаровое 8171932"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Головка соединительная с фильтром (красная) М16 Wabco 9522010020"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Переключатель света/аварийной сигнализации Heavy Duty 116460"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Подшипник выжимной Valeo 804237"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Подшипник подвесной ЮКА 1053A-2202081"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Прокладка 20855371"

    Кол-во: 18

    "Позиция 46"

    "Прокладка боковой крышки двигателя Heavy Duty 101224"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Прокладка поддона ДВС 20812484"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Пружина кабины 10 витков 030370"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Пыльник шруса левый RENAULT 392414459R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Регулятор тормозного усилия Wabco 4757110750"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Ремень 20464675"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Ремень вентилятора Volvo 21955032"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Ремень генератора 20430611"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Ремень генератора Volvo 21371745"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Ремень поликлиновый DT 215384"

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "Ремкомплект суппорта (прижимные пластины) TTT-auto 15934"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Ремкомплект суппорта Meritor MCK1113"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Ремкомплект суппорта TTT-auto 13440"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "Ремкомплект тормозного вала ASK.2.06091"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Ремкомплект тормозного вала BPW 0980102131"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Рессора прицепа 11 листов L=1170мм 97581-2912012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Розетка под задний ход 611540"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Розетка световая 611500"

    Кол-во: 25

    "Позиция 64"

    "Ролик прокатной 21766717"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Ручка двери наружная левая Volvo 20398466"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Сальник ГУР 21227124"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Свеча накала автономного отопителя Eberspacher 251831010100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Сеточка автономного отопителя Eberspacher 251688060400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Сигнал пневматический 225401"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Стекло фары противотуманной левое 691611M"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Энергоаккумулятор тип 24"/30" BPW 0544420010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Энергоаккумулятор пружинный BPW 0544444023"

    Кол-во: 16

    "Позиция 73"

    "Энергоаккумулятор передний (барабаны) Volvo 20533196"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Энергоаккумулятор задний (барабаны) Volvo 20533195"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Щетка стеклоочистителя Europart 7257002100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "Щетка автомойка телескопическая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Штуцер переходник М16х1.5 с уплотнением Wabco 8931291922"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Шланг 20466644"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Шкворень 2" D=162 kN Jost KZ1012-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Цилиндр сцепления рабочий 41700-5K500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Цилиндр сцепления Febi 45502"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Цилиндр ПГУ 25013A1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Хомут трубы гибкой выхлопной (гофры) 20455908"

    Кол-во: 60

    "Позиция 84"

    "Фонарь 22332592"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Фильтр салона FS031C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Фильтр омывателя 3538564"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Фильтр воздушный внешний MANN С341500/1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Фильтр воздушный ВАЗ инжектор NF-5001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Фара противотуманная правая 21297917"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Фара противотуманная левая 22332593"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Фара противотуманная левая 21297918"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Фара правая 098082006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Фара левая 098082005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Тяга стабилизатора задняя DT 261235"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Трубка 21094413"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Труба выхлопная 01626097"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Трос управления отопителем 20443787"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Трос переключения передач кпп 20700952"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Трос переключения передач кпп 20700951"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Трос замка двери Auger 67038"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Стяжка крыла 2109457"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "Ступица M136x2,5 09.801.06.59.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Амортизатор подвески задн. 470/780 16х100 20х50 O/O FM/FH-9/12 311657"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Амортизатор 21137458"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Автолампа 24V 5W W5W (без цоколя)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 106"

    "Автолампа 24V 5W R5W ВА15s (А24-5-1)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 107"

    "Автолампа 24V 4W T4W BA9s"

    Кол-во: 300

    "Позиция 108"

    "Автолампа 24V 21W PY21W BAU15s желтая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 109"

    "Автолампа 24V 15W С15W софит"

    Кол-во: 20

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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
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    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012920
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила...
    587761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012913
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот, УАЗ-220695-04, УАЗ-23632-333 Pickup (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот,...
    587732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014187
    Поставка инструмента и оборудования для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8)) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка инструмента и оборудования для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4...
    593353
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014184
    Поставка расходных материалов для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8)) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка расходных материалов для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8))...
    593344
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012931
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей АПС 42Б.00.022Ч-1 (ТТ-4М), АПС-415Б.022Г-1(ТТ-4М) (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей АПС 42Б.00.022Ч-1 (ТТ-4М),...
    587836
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012649
    Поставка запасных частей и расходных материалов на бульдозер среднего класса (массой 21-35т) CAT D6T (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Поставка запасных частей и расходных материалов на бульдозер среднего класса (массой 21-35т)...
    586515
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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