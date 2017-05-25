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Номер извещения
ГП705303
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества – квартиры, расположенной по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Сосновая, д.8, кв.9. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 19:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 983-18-81
Факс
+7 495 983-18-81
Адрес электронной почты
Lidia.Petrova@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Лидия Ильинична
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Двухкомнатная квартира, общей площадью 56,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Сосновая, д.8, кв.9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 16:00 GMT +325.05.2017 16:0025.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705303Дата и время окончания срока приема заявок Двухкомнатная квартира, общей площадью 56,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Сосновая, д.8, кв.9Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.05.2017 18:0025.05.2017 18:0025.05.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705303Дата окончания срока рассмотрения заявок Двухкомнатная квартира, общей площадью 56,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Сосновая, д.8, кв.9Москва
Дата и время проведения
26.05.2017 11:0026.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705303Дата и время проведения Двухкомнатная квартира, общей площадью 56,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Сосновая, д.8, кв.9Москва
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 18:0009.06.2017 18:0009.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705303Подведение итогов не позднее Двухкомнатная квартира, общей площадью 56,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Сосновая, д.8, кв.9Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двухкомнатная квартира, общей площадью 56,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская обл., г. Егорьевск, ул. Сосновая, д.8, кв.9
Начальная цена
2 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Банк ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
68.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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