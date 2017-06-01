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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества – жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос. Барвиха-Клаб, дом 52. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества – жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос. Барвиха-Клаб, дом 52. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705302Дата и время окончания срока приема заявок Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705302

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества – жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос. Барвиха-Клаб, дом 52. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.05.2017 18:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпромбанк (Акционерное общество)
    Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 271-91-60 доб. 59160

    Факс

    +7 495 983-18-81

    Адрес электронной почты

    Lidia.Petrova@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Лидия Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 16:00 GMT +301.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705302Дата и время окончания срока приема заявок Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.2017 18:0001.06.2017 18:0001.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705302Дата окончания срока рассмотрения заявок Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Дата и время проведения

    02.06.2017 11:0002.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705302Дата и время проведения Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 18:0016.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705302Подведение итогов не позднее Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705302Подведение итогов не позднее Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.

    Начальная цена

    50 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Банк ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    68.10.11

    Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жилой дом - таунхаус"

    Кол-во: 0

    Лот 1

    Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 16:00 GMT +301.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705302Дата и время окончания срока приема заявок Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.2017 18:0001.06.2017 18:0001.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705302Дата окончания срока рассмотрения заявок Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Дата и время проведения

    02.06.2017 11:0002.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705302Дата и время проведения Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 18:0016.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705302Подведение итогов не позднее Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705302Подведение итогов не позднее Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.

    Начальная цена

    50 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Банк ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    68.10.11

    Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жилой дом - таунхаус"

    Кол-во: 0

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