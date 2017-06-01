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Номер извещения
ГП705302
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества – жилого дома (таунхауса), расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос. Барвиха-Клаб, дом 52. Собственник: «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 18:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 271-91-60 доб. 59160
Факс
+7 495 983-18-81
Адрес электронной почты
Lidia.Petrova@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Лидия Не
Место рассмотрения предложений
Москва
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Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 16:00 GMT +301.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705302Дата и время окончания срока приема заявок Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.2017 18:0001.06.2017 18:0001.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705302Дата окончания срока рассмотрения заявок Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Дата и время проведения
02.06.2017 11:0002.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705302Дата и время проведения Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 18:0016.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705302Подведение итогов не позднее Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705302Подведение итогов не позднее Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.
Начальная цена
50 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Банк ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
68.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 16:00 GMT +301.06.2017 16:0001.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705302Дата и время окончания срока приема заявок Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.2017 18:0001.06.2017 18:0001.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705302Дата окончания срока рассмотрения заявок Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Дата и время проведения
02.06.2017 11:0002.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705302Дата и время проведения Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 18:0016.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705302Подведение итогов не позднее Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 18:0016.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705302Подведение итогов не позднее Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Жилой дом - таунхаус, общей площадью 341,4 кв.м, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/п Барвихинское, дер. Рождественно, пос.Барвиха-Клаб, дом 52.
Начальная цена
50 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Банк ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
68.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0