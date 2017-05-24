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Номер извещения
ГП705299
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
Аппарат для газовой стерилизации (этилен оксид) медицинских изделий для производственных нужд
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.05.2017 18:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109316, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, , Москва, Волгоградский проспект, 42/5
Почтовый адрес
109316, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, , Москва, Волгоградский проспект, 42/5
Контактный телефон
+7 965 330-73-62
Факс
+7 985 168-18-94
Адрес электронной почты
a.sotnikov@acrostakrussia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сотников Антон В
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка аппарата для газовой стерилизации (этилен оксид) медицинских изделий для производственных нужд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 17:00 GMT +324.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705299Дата и время окончания срока приема заявок Закупка аппарата для газовой стерилизации (этилен оксид) медицинских изделий для производственных нуждМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 17:0024.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705299Дата и время вскрытия заявок Закупка аппарата для газовой стерилизации (этилен оксид) медицинских изделий для производственных нуждМосква
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 17:0025.05.2017 17:0025.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705299Подведение итогов не позднее Закупка аппарата для газовой стерилизации (этилен оксид) медицинских изделий для производственных нуждМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка аппарата для газовой стерилизации (этилен оксид) медицинских изделий для производственных нужд
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1) Аппарат для газовой стерилизации (этилен оксид) медицинских изделий для производственных нужд; 2) Комплектующие к оборудованию на 6 месяцев беспрепятственной работы с оборудованием;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Все закупки и тендеры АО МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Адрес местонахождения
109316, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, , Москва, Волгоградский проспект, 42/5
32.50.12.000
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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