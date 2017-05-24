Аппарат для газовой стерилизации (этилен оксид) медицинских изделий для производственных нужд

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик перечисляет в течение 5 (пяти) дней с момента выставления счета на предоплату аванс (30%) от общей суммы заказа на продукцию на расчетный счет Поставщика. Заказчик перечисляет в течение 5 (пяти) дней с момента счета аванс (50%) от общей суммы после инсталляции оборудования и обучения персонала. Окончательный расчет (20%) производится Заказчиком на основании выставления счета по окончании тестовой эксплуатации.