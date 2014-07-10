Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ. При поставке продукции Поставщик должен предоставить сертификаты качества на продукцию, подлежащуюю обязательной сертификации. Поставка продукции за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка в июле-августе 2014 года